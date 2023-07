Leo, Bosico e Ternana insieme per rilanciare la pallacanestro a Terni

TERNI - Per la prossima stagione sportiva, Leo, Bosico e Ternana hanno deciso di intensificare la collaborazione nel settore giovanile e la prima squadra nello sport della pallacanestro. La Leo Basket che ha fatto la storia della pallacanestro ternana e la Bosico Basket, storica società salesiana dopo una stagione dove in sinergia hanno affrontato un campionato Promozione e un Campionato U19 Libertas, credono che sia il momento giusto per scendere in campo fianco a fianco con l'obiettivo di promuovere il movimento del basket nel territorio e dare continuità alla crescita cestistica di ogni atleta. Nello specifico la Leo e la Bosico avendo già delle basi solide nel minibasket affronteranno in collaborazione vari campionati giovanili. In modo particolare andranno ad affrontare un campionato Under 14, due campionati Under 15, uno Gold e uno Silver, due campionati U17, uno Gold e uno Silver, per poi arrivare alla partecipazione al Campionato Senior “Divisione Regionale 2” (ex Promozione) con un roster composto soprattutto da ragazzi formati nei propri settori giovanili.

La Ternana Basket, invece, dopo tanti anni di campionati Senior sospende la propria attività ma rimane parte attiva unendosi alle due società portando l’esperienza maturata in questi anni per svolgere al meglio il lavoro dei grandi.

Della serie, l'unione fa la forza.