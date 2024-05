Da Preci a Londra per inseguire un sogno: ecco «If I», il primo singolo di Brandimarte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Valnerina a Londra per inseguire un sogno: la musica. Così Michela Brandimarte, originaria di Preci, completati gli studi all’Alberghiero, zaino in spalla e valigia in mano, si è avventurata nella capitale Britannica, in cerca di fortuna. Una storia di impegno, sacrificio e anche qualche sofferenza, che venerdi è stata ripagata dall’uscita del suo primo singolo «If I», disponibile anche su Spotify. «Per me è un giorno speciale - ha raccontato al Messaggero - ma ho tanti obiettivi da raggiungere e siamo solo all’inizio». Arrivata a Londra appena diciottenne e senza una fluente conoscenza della lingua inglese, la cantante, che ora ha 27 anni, si è adattata a tutto. Ha iniziato lavorando come fattorino per un ristorante: tanta fatica e pochi soldi. Ed è qui che è emerso il suo genio creativo. Sarà che un po’ d’arte ce l’ha anche nel cognome, Brandimarte appunto, diventato anche il suo nome artistico, Michela si è reinventata come Nail Artist e ha iniziato a decorare unghie. Una svolta. Perché il nuovo lavoro, oltre a consentirle maggiori entrate per finanziare il percorso musicale, le ha aperto nuove strade, sempre all’insegna di un’arte fatta di sensibilità e amore per i dettagli. «Nelle unghie - si legge in una presentazione - Brandimarte ha visto anche un mezzo tangibile per raccontare storie, così come inizialmente aveva dipinto le sue visioni musicali su tele reali». Per Brandimarte, insomma, la musica e la nail art non sono entità separate, ma aspetti intrecciati della sua identità creativa.L’artista in questi anni è cresciuta, è entrata in contatto anche con alcuni produttori musicali: uno, in particolare, che ha realizzato il sogno del debutto, con l’uscita del primo singolo. «If I - racconta Brandimarte - parla molto di me. L’ho scritta dopo aver superato un intervento alle corde vocali che aveva fatto crollare tutte le mie certezze. È stato un periodo difficilissimo, dal quale sono uscita più forte e che mi ha consentito di dare valore alle cose più belle della vita». Tra i suoi sogni c’è quello di tornare in Italia: «Ho già scritto anche altre canzoni, alcune forse anche più belle del primo singolo. Ho grandi progetti e mi piacerebbe portare in Italia il mio genere, che è un indi-pop con note di blues e rock».