Legacoop: «Ultimi giorni per iscriversi al bando del servizio civile»

PERUGIA - Ultimi giorni per candidarsi. Legacoop Umbria offre a 194 giovani l'opportunità di dedicare un anno al servizio civile. Il bando sarà aperto per le candidature fino alle ore 14 del 15 febbraio. Il Servizio Civile Universale rappresenta un'esperienza significativa per i giovani, consentendo loro di sentirsi cittadini attivi, prendersi cura del prossimo e rappresenta anche un primo passo nel mondo del lavoro. «Il valore aggiunto di Legacoop Umbria – dice Andrea Radicchi, responsabile del Servizio Civile di Legacoop Umbria - risiede nella sua natura associativa e cooperativa. I giovani, oltre a intraprendere un'importante crescita personale, entrano in diretto contatto con operatori ed educatori, sperimentando un percorso formativo che li preparerà e responsabilizzerà per il loro futuro professionale». La parola universale ha il merito di rendere più ampia la valenza del servizio civile, con attestazione delle competenze acquisite dai volontari e l'affiancamento di un tutor negli ultimi 2-3 mesi di Servizio Civile per un orientamento al mondo del lavoro. L'esperienza di servizio civile dura 12 mesi ed è rivolta a ragazzi/e dai 18 ai 29 anni non compiuti, con un impegno di 25 ore settimanali e un rimborso di euro 507,30 erogati direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il percorso di Servizio Civile favorisce una crescita consapevole con risultati molteplici: è valido come tirocinio per alcuni corsi di laurea, molti partecipanti si iscrivono a nuovi percorsi formativi o corsi di specializzazione nel campo sociale, alcuni vengono assunti dalle imprese cooperative in cui hanno svolto il servizio (circa un 30%), mentre altri trovano impiego in altre imprese grazie alle competenze acquisite e novità di quest'anno darà accesso a dei posti riservati per i concorsi pubblici.

Al termine del percorso verrà rilasciato anche un attestato di partecipazione finale e l'attestazione delle competenze valide ai fini curricolari.

«Dopo un anno immersa in un ambiente dove la fragilità umana non era un limite ma un punto di partenza – racconta Elena ex civilista - la cooperativa ha deciso di assumermi. In quel periodo, non solo ho lavorato a stretto contatto con realtà delicate, ma ho anche intrapreso un viaggio personale che non si è concluso con il termine dell'anno di servizio. È stata la chiave di volta della mia vita professionale, la mia iniziazione in un mondo lavorativo che mi era sconosciuto, offrendomi una piattaforma su cui costruire il mio futuro. Questa esperienza non mi ha soltanto cambiato la vita; mi ha dato una vita nuova da cambiare ogni giorno»

Le domande possono essere presentate esclusivamente online. Come primo passo, è necessario scegliere il progetto tra quelli finanziati. La pagina dedicata sul sito web di Legacoop Umbria (www.legacoopumbria.coop) fornisce tutte le informazioni sui progetti disponibili.