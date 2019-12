Patrizia Braghiroli entra in maggioranza. «Ho deciso di sostenere il programma del sindaco Latini», dice l'ex consigliera comunale del M5s, passata al Gruppo Misto. Conseguenza inevitabile, le dimissioni da vicepresidente del Consiglio comunale. Una carica che spetta all'opposizione, il che vuol dire che ora si dovrà trovare un altro nome​ tra Pd, M5s e liste civiche. Si torna così a parlare di un possibile ingresso in Lega della Braghiroli, come avvenuto in occasione del passaggio di Marco Cozza dal M5S alla Lega. «Per ora non entro in nessun partito», è il commento della Braghiroli. Con l'ingresso in maggioranza dell'ex M5s, il conto dei cambi di casacca, in questo caso solo di posto, salgono a diciotto. Cifra record. Ultimo aggiornamento: 11:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA