Tante stelle dello sport splendono sotto al cielo di Terni. Al gran galà dei campioni dello sport sono stati premiati tanti nomi dello sport ternano e non solo, tra cuiFilippo Romagnoli, la karateka Anita Pazzaglia Vezio Romano, Roberto Cammarelle e Massimiliano Rota: l’iniziativa è inserita in una più ampia manifestazione, Mondo Sport, che tra maggio e giugno vedrà diverse gare nel territorio comunale. Si inizia domenica con circa 200 atleti al ciclopattinodromo Perona per i campionati regionali Lazio di pattinaggio corsa.

Tra i superospiti l'Olimpinica campionessa di pattinaggio Francesca Lollobrigida che a Pechina ha vinto una medaglia di bronzo e una d'argento.

