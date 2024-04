Terni, il Tic Festival riempie la città di giovani: gli appuntamenti della seconda giornata

Terni- La seconda edizione del Tic Festival si è rivelata un successone fin dalla prima giornata, con una piazza Europa da sold out per Giovanna Sannino, direttamente dalla serie tv Mare Fuori.

Un calendario fitto di appuntamenti anche per sabato 13 aprile. Si partirà dalla mattina con gli incontri con le scuole: alle 8 si parlerà di intelligenza artificiale all'istituto tecnico industriale Allievi-Sangallo. Poi, alle 9.15 sarà il turno di "Stem Girls: donne dure come le scienze". All'istituto tecnico economico e professionale Casagrande-Cesi si terrà l'incontro "Social economy" alle 9.15, poi alle 11.15 "Social food: più bello o più buono?".

Al liceo artistico-classico appuntamento alle 9.15 con "Straniera a chi?"e alle 11.15 con "Arte: passione, professione,cura!".



Il pomeriggio spazio alla cucina con Giorgione e il suo "Sdigiunino made in Italy? Non proprio!", previsto alle 17 sul palco di piazza Europa.

Alle 18 al Politeama si parlerà di videogiochi, ma non solo, con il ternano Davide Grasselli, in arte Grax.



Grande attesa per i Tic Awards, alle 21 al Politeama.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Special guest della serata Alessandro Beloli, content creator di Geopop. Frutto della collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, la premiazione nasce da un progetto che vede gli studenti degli istituti superiori di Terni decidere chi, tra una selezione di quei personaggi che hanno scelto di mettersi in gioco per cause importanti, riceverà un riconoscimento per la sua attività di divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche socio culturali attuali più rilevanti.