La Virtus Basket ingaggia l'ala Andrea Fortunati, ex Todi e Mens Sana

Giovedì 5 Ottobre 2023, 00:40







Nuovo colpo sul mercato della Virtus Basket Terni che, in vista del prossimo campionato di serie D nel quale scenderà in campo per la prima partita il 14 ottobre contro il Cannara in trasferta, ha ingaggiato il classe 1994 Andrea Fortunati, un'ala grande di 1 metro e 92 di altezza, che alla soglia dei trent'anni si rimette in gioco nella realtà nel torneo di Divisione regionale dell'Umbria. Fortunati approda alla corte del coach Giuseppe Sampalmieri dopo essere partito dalla sua città natale, Todi, dove ha esordito, e successivamente avere giocato per diverse stagioni nel settore giovanile di una delle formazioni più titolate del basket italiano, la Mens Sana Siena. Grande tiratore e giocatore in grado di fare la differenza, Andrea Fortunati va a completare il roster a disposizione del coach ternano Giuseppe Sampalmieri, e nelle sue ultime esperienze a livello agonistico ha militato nelle fila del Basket Marsciano, della Atomika Spoleto e del Basket Assisi. "Si tratta di un giocatore che può diventare molto importante per noi - è il pensiero del tecnico Sampalmieri - sotto il profilo tecnico ha una ottima mano ed è molto bravo nei movimenti spalle a canestro, inoltre può diventare un modello tecnico di riferimento per i nostri numerosi ragazzi che sono alla prima esperienza quest'anno a livello seniores in serie D" conclude il coach della Virtus Basket.