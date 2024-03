La Ternana torna alla vittoria con una magia di Pereiro

Terni - La Ternana torna a vincere e lo fa in uno dei momenti più delicati della stagione. Comincia subito forte il match, al 7' sugli sviluppi di un corner colpisce di testa Casasola, con Venturi che devia e la palla sfiora di poco il palo. Tre minuti più tardi invece la risposta del Cosenza, con Iannarilli che si immola in due occasioni, prima su Antonucci, poi su Florenzi, salvando i rossoverdi. Nel secondo tempo la Ternana continua a spingere e dopo appena un minuto Lucchesi ha una grande occasione, calciando due volte all'interno dell'area di rigore, con la palla messa in angolo dai difensori rossblù. Al 25' arriva il vantaggio delle fere. Amatucci batte un calcio di punizione di seconda, con Pereiro che dai trenta metri calcia e realizza un gol pesantissimo. La squadra ospite prova l'arrembaggio nel quarto d'ora finale, senza riuscire a trovare il pareggio. Da segnalare l'infortnuio di Favilli, subentrato a Raimondo, sostituito dopo appena tredici minuti. I rossoverdi accorciano la classifica, trovando una vittoria che mancava in casa da due mesi.

TERNANA-COSENZA 1-0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci (43' st e Boer), Pyythia, Carboni; Pereiro (43' st Dionisi), Raimondo (16' st Favilli (29' st Distefano)).

A disp. Franchi, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Zuberek, Faticanti, Labojko, Favasuli. All. Breda.

COSENZA (4-4-2): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta (36' st D'Orazio); Marras (36' st Crespi), Praszelik, Voca (21' st Calò), Florenzi (21' st Canotto); Mazzocchi, Antonucci (12' st Forte). A disp. Lai, Marson, Fontanarosa, Cimino, Meroni, Viviani, Novello. All. Viali.

ARBITRO: Minelli di Varese

RETI: st 25' Pereiro

Note: 4.376 spettatori, di cui 107 ospiti. Ammoniti Lucchesi, Pereiro, Forte, Amatucci, Carboni per gioco falloso, Venturi per comportamento non regolamentare. Angoli 9-6. Recupero tempo pt 1', st 6'. La Ternana è scesa in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Claudio Tobia.