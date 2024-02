La Ternana si riscrive da centrocampo, due i possibili uomini chiave

Gregorio Luperini fulcro tattico, reparto più coperto o più folto, più la variabile Gaston Pereiro come raccordo con l'attacco o come seconda punta. Se la Ternana cambia la sua pelle, il blocco centrale può essere il punto intorno al quale ridisegnarsi. L'allenatore Roberto Breda cerca una nuova identità e già in vista della partita con lo Spezia potrebbe sfoderare qualche variazione. Ha fatto diverse prove, nei primi due giorni di allenamento settimanale. Ora, quasi sicuramente, cercherà una possibile soluzione da proporre contro gli Aquilotti. Lontano da occhi indiscreti, è pronto a testare un possibile undici anti Spezia, in una prova congiunta con la Primavera di Massimo D'Urso.

Rispetto alla squadra di base vista con il Como, l'aria è quella di un cambiamento, per una Ternana più simile a quella della ripresa di sabato scorso, rispetto a quella del primo tempo. La mediana a due ha sofferto spesso nella frazione nella quale i Lariani hanno trovato il gol partita e sfiorato un altro paio di volte il raddoppio. Meglio nel secondo tempo, con gli accorgimenti tattici fatti nell'intervallo e una squadra più capace di arginare gli avversari. Cosa proverà Breda, no si potrà vedere. L'allenamento è a porte chiuse. Non resta che avanzare ipotesi, partendo da due possibili uomini chiave. Il primo è Luperini. Potrebbe essere lui, infatti, un punto fermo, qualunque sia la soluzione adottata. L'altro è Gaston Pereiro, in ombra nelle ultime due partite dopo le prodezze dell'esordio.

L'uruguaiano può essere il raccordo con i due attaccanti andando a giocare da trequartista, oppure potrebbe affiancare una punta, giocando davanti. Dando per sicura la sua presenza nell'undici di base, il suo impiego sulla trequarti lascerebbe immaginare ancora la mediana a due.

Ma rispetto a sabato scorso possono cambiare gli interpreti. Jakub Labojko (ieri ancora febbricitante) ha sofferto, Kees De Boer un po' meno ma è andato meglio nella ripresa. Potrebbe, a quel punto, essere inserito uno come Giacomo Faticanti, portato a interrompere le trame offensive avversarie. Accanto ci vorrebbe un costruttore di gioco. Senza Federico Viviani, ancora costretto a correre a parte, questo lo può fare Lorenzo Amatucci. Sarebbe, però, una mediana giovane e pure leggera, date le caratteristiche fisiche dei due. Servirebbe maggiore fisicità. Niklas Pyyhtiä, su questo, può garantirla. Ma fare a meno della qualità di Luperini, appare stavolta una possibilità molto remota. Lui dovrebbe esserci come secondo di una coppia, oppure come mezzala in una mediana a tre. Questa seconda ipotesi, stavolta, sembra la più probabile. Accanto a lui, come perno centrale, si può optare per la soluzione di Faticanti, o per quella di Amatucci. Il posto per l'altro intermedio se lo giocano Pyyhtiä e De Boer. Lavori in corso. Breda ridisegna la Ternana.