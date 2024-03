La Sir Susa Vim Perugia a caccia della stoccata decisiva contro Verona, oggi c'è gara 3 dei quarti playoff scudetto: con una vittoria è semifinale

PERUGIA - Avanti 2 a 0 nella serie, cerca la stoccata decisiva per fare il salto nella semifinale playoff scudetto la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils oggi alle 18 saranno in scena al PalaBarton per gara 3 di quarti contro la Rana Verona. Una sfida che si preannuncia infuocata, soprattutto sugli spalti dove si attente il pubblico delle grandi occasioni. Nei giorni scorsi il patron bianconero Gino Sirci ha fatto appello ai tifosi per riempire gli spalti. La tifoseria ha annunciato la classica coreografia “total white”, con i supporters tutti vestiti in bianco. Anche così, con il calore del pubblico, la Sir cercherà di chiudere la pratica Verona per pensare già alla semifinale, che si giocherà sempre al meglio delle cinque partite (passa chi ne vince tre) con una fra Milano e Piacenza.

LE FORMAZIONI Il coach della Sir Angelo Lorenzetti dovrebbe andare verso una conferma del 6+1 titolare. Possibile partenza dunque con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete Verona, pronta a dare il massimo fin dalla prima azione di gioco, potrebbe rispondere così: Spirito in regia, Amin opposto, Grozdanov e Zingel al centro della rete, Mozic e Keita martelli di posto quattro e D’Amico a dirigere la seconda linea.

I COMMENTI «Torniamo al PalaBarton con il doppio vantaggio nella serie, ma con la consapevolezza che nei playoff tutto è sempre in gioco e che l’unica partita che conta è quella che bisogna giocare». Così il centralone Roberto Russo, colonna della Sir, che parla di una Verona «che arriverà a Perugia con la voglia di allungare la serie e di ritornare a giocare nel proprio palazzetto».

Perugia quindi dovrà «essere attenta, concentrata e determinata fin dal primo punto. Ovviamente – aggiunge - al PalaBarton sappiamo che potremo contare sul sostegno dei nostri tifosi che spingono sempre forte alle nostre spalle». Analizzando l’avversario e sul momentaneo 2-0 nella serie, Lorenzetti non vuole certo parlare di una Verona con le spalle al muro. «Questa è una frase ad effetto che si dice spesso, ma una partita è una partita, gara 3 comincia dallo 0-0, lo sanno loro e lo sappiamo noi. Sappiamo che loro hanno due caratteristiche molto importanti: la grande aggressività ed il fatto di sbagliare quasi nulla. Questo secondo fattore ci impone di doverci conquistare i punti uno ad uno, nelle prime due gare in parte lo abbiamo fatto, domani dobbiamo farlo con continuità».

I NUMERI Sono trentanove in tutto i precedenti tra Perugia e Verona. La Sir si presenta forte di trentadue vittorie contro le sette della squadra ora allenata da Stoytchev. Nella serie playoff in corso gara 1 al PalaBarton è terminata con la vittoria dei Block Devils 3-1 (parziali di 23-25, 25-16, 25-21, 25-19), stesso punteggio sempre a favore di Perugia nella gara 2 disputata al Pala Agsm Aim di Verona (parziali di 25-21, 21-25, 16-25, 15-25). Oggi il confronto numero quaranta al PalaBarton che, ha fatto sapere la società, aprirà le porte alle 16. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2, A3, B1, B2, D2 e D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14,30.