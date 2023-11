Abbandono di rifiuti, l'appello di Asm: «L'inciviltà è un reato penale»

TERNI Non sono pochi i casi in cui i residenti di Terni si lamentano dell’inciviltà dei loro stessi concittadini, sui social e presso le istituzioni; e in questi giorni l’appello viene da Asm stessa. «Negli ultimi giorni è stata riscontrata una particolare tendenza all’abbandono di rifiuti ingombranti in zone del centro storico» dicono. «L’abbandono di rifiuti», ricordano quindi, «è un reato penale. Per questo motivo ogni segnalazione va inoltrata al comando della polizia locale del Comune competente e alla direzione ambiente». Non solo un problema di ecologia, che spesso riportano alla mente e alla coscienza dei cittadini le organizzazioni ambientali del territorio, ma anche un problema di natura prettamente legale. «Solo a seguito della segnalazione si può procedere alle ispezioni congiunte con i vigili urbani e comunque con la forza di polizia competente. I rifiuti vengono rimossi dopo il nulla osta da parte delle forze dell’ordine» continuano a spiegare da Asm.