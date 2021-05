Karate, Anita Pazzaglia sul podio ai campionati italiani Under 23

Anita Pazzaglia conquista il terzo gradino del podio ai campionati italiani Under 23 di karate. Al PalaPellicone di Ostia Lido medaglia di bronzo per la diciottenne allieva di papà Fabrizio tesserata per la Tonic Karate Fitness per Terni. La Pazzaglia vince quattro incontri e perde di misura 1-0 contro la fortissima campionessa europea Veronica Brunori che si aggiudica il titolo nella categoria 55 kg. Argento per Valentina Pacino e bronzo pari merito per Anita Pazzaglia e Francesca Gaglioti. In totale erano 530 gli iscritti a contendersi i titoli nelle varie categorie Kata e Kumite. I primi cinque di ogni categoria, tra cui Anita, finiscono nell'elenco degli atleti di interesse nazionale e sono qualificati di diritto per i campionati italiani assoluti che per la specialità del Kumite si terranno al Lido di Ostia il 29-31 ottobre.

«Le gare sono andate molto bene - commenta Anita - purtroppo nella mia pool ho incontrato la campionessa europea in carica che mi ha negato l'accesso alla finale vincendo 1-0. La medaglia di bronzo è comunque una grande soddisfazione per me ed un risultato sicuramente importante perché ho avuto la possibilità di riconfermarmi dopo la gara di Lisbona tra le atlete più forti in tutta Italia della mia categoria. Grazie a questo risultato ho ottenuto anche il secondo dan, altra grande soddisfazione. Prossimo impegno agonistico la partecipazione alla Premier League in Uzbekistan i primi di settembre». A Tashkent la Pazzaglia dovrà confermare quanto di buono fatto vedere a Lisbona quando è stata capace di sconfiggere atlete di livello mondiale come la kosovara Gervalla Albulena, la svizzera Florence Vogelin e la brasiliana Valeria Kumizaki, prima di venire fermata sullo 0-0 dalla turca Tuba Yakan, terza nel ranking mondiale, vittoriosa solo grazie al giudizio arbitrale.

