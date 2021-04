Enduro, riders da quattro continenti per i campionati di Terni

Cinquecento atleti oltre a tecnici e accompagnatori al seguito nel fine settimana tra Terni e Piediluco per due eventi sportivi di livello nazionale come i campionati italiani di tennistavolo categoria Under 21 e Juniores in programma al Pala Aldo De Santis dal 24 aprile al 1° maggio e la 4° e 5° prova del campionato italiano assoluti d'Italia-Coppa FMI/Coppa Italia di enduro che farà base al centro remiero Paolo d'Aloja.

Il weekend precede di fatto la ripresa all'aperto delle attività sportive di qualsiasi tipo, anche di contatto, come previsto dal decreto del governo Draghi. In attesa delle riaperture di piscine all'aperto (15 maggio) e palestre (1° giugno), la Terni sportiva intravede i primi segnali di ritorno alla normalità.

«Vediamo i primi veri segnali di ripartenza - dice l'assessora allo Sport Elena Proietti - siamo pronti, tennistavolo e enduro sono manifestazioni in calendario da tempo e di livello nazionale. La federazione tennistavolo come sempre mostra grande interesse per Terni, l'enduro si conferma disciplina di grande tradizione nella nostra città. Speriamo che questo evento vada bene perchè il prossimo anno speriamo di portare una manifestazione importante di livello internazionale. Per quest'anno è stato già importante autorizzare nuovi percorsi grazie ad Afor e Regione». Non solo sono stati autorizzati, ma alcuni sentieri sono stati ripuliti e di fatto saranno utilizzabili d'ora in avanti anche per passeggiate a piedi e in bicicletta: «Siamo a 200 iscritti più meccanici e accompagnatori, un totale di 500 persone - dice Adriano Menta del Motoclub Racing Terni - molti sono attrezzati con camper e motorhome, ma c'è anche chi si è sistemato nelle strutture ricettive della zona. Il percorso tra le montagne di Arrone, Polino, Labbro, Valle Avanzana e ovviamente Piediluco è semplicemente meraviglioso. Sulla mulattiera che abbiamo riaperto c'è una visuale stupenda, non abbiamo potuto fare a meno di fermarci un attimo per ammirarla».

I piloti dovranno restare concentrati sulla gara ma gioco forza l'immagine del territorio ne guadagnerà. In gara tra gli altri anche quattro campioni del mondo: gli inglesi Steve Holcombe e Brad Freeman, il neozelandese Hamish MacDonald e l'italiano Andrea Verona. Ben quattro i continenti rappresentati con riders provenienti da Oceania, Africa, America e naturalmente Europa. Ci saranno l'australiano Will Ruprecht attuale leader della classifica, il brasiliano Bruno Crivilin, il canadese Kade Walker e come wild card il sudafricano Wade Young. Tra gli italiani Thomas Oldrati, Matteo Pavoni e Matteo Cavallo. Numeri importanti anche per la rassegna tricolore Juniore e Under 21 che si tiene al Palatennistavolo Aldo De Santis per un totale di 252 atleti. E sarà solo il primo appuntamento visto che, sempre a Terni, dal 23 giugno al 4 luglio, si terrà il campionato italiano delle categorie Giovanissimi, Ragazzi e Allievi. L'evento si svolgerà a porte chiuse, prevista la diretta streaming sul canale Youtube della Fitet.

