Karate, Anita Pazzaglia convocata con la nazionale Under 21 all'Open di Croazia

Anita Pazzaglia torna in Azzurro. L'atleta ternana è stata convocata all'Open di Croazia in programma a Zagabria il 21 gennaio. Pazzaglia farà quindi parte della spedizione della nazionale italiana Fijlkam in questa gara che rappresenta un importante test in vista degli Europei Ekf di Cipro ai primi di febbraio. Un 2023 iniziato nel migliore dei modi per l'atleta ternana della Tonic Pazzaglia Karate che gareggerà nella categoria 55kg combattimento femminile Under 21. Una convocazione che premia la Pazzaglia dopo le due splendide medaglie d'oro vinte nelle ultime gare al campionato italiano per rappresentative regionali ed alla gara internazionale Venice Cup. Sarà un gennaio molto intenso per l'atleta ternana, impegnata in questo fine settimana al Befana Karate Camp di Marsciano insieme a circa 80 atleti agonisti dell'Umbria ed altre regioni limitrofe che si alleneranno mattina e pomeriggio sotto la direzione tecnica del papà, il Maestro Fabrizio Pazzaglia. Poi mercoledì 11 partenza verso Atene per partecipare alla Serie A della World Karate Federation sabato 14. E a fine mese l'appuntamento a Zagabria per l'Open di Croazia con la nazionale Under 21.