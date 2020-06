GUBBIO- Sei persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato nello notte tra domenica e lunedì lungo la strada della Contessa, a Gubbio. Si è rovesciato il furgone su cui viaggiavano. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco. I sei sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma le loro condiziini non destano preoccupazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA