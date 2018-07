Gubbio, si ribalta camion sulla Contessa

GUBBIO - Un camion è finito “accasciato” su un fianco, lungo la strada della Contessa, alle prime ore dell'alba di lunedì. L'incidente è avvenuto nella zona Fonte Arcano. L'autista del mezzo è stato ricoverato per accertamenti.

Il camion trasportava klinker per il cemento. L'autista ha perso il controllo del mezzo ed è riuscito a rallentare sul lato destro della carreggiata, poi il ribaltamento. Per rimuovere l'articolato è stato necessario l'intervento di un'autogru da Terni in aiuto alla squadra dei vigili del fuoco di Gubbio.



