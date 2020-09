Perugia, incidente sulla Pievaiola: traffico in tilt

PERUGIA - Traffico in tilt giovedì mattina lungo la Pievaiola all'altezza del carcere di Capanne per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto all'altezza di un cantiere. Per cause in corso di accertamento l'auto ha tamponato il mezzo pesante. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. L'automobilista è stato trasportato in ospeale. © RIPRODUZIONE RISERVATA