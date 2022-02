Perugia, paura all'alba: in fiamme noto ristorante in via Settevalli

PERUGIA - Paura alle prime ore di domenica in via Settevalli: la struttura di un noto ristorante è andata in fiamme con grossi danni all'interno del locale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco: due squadre con autopompa e autoscala hanno velocamente raggiunto dal comando provinciale di Madonna Alta la zona colpita dalle fiamme spegnendo l'incendio.

I danni si sono estesi anche all'esterno, per via del fumo. Sul posto anche una pattuglia della squadra volante per ricostruire quanto accaduto. Indagini in corso, per ora non si esclude alcuna ipotesi.