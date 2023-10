Terni. Il sindaco Bandecchi si "vendica" di Federscherma «I mondiali? Così così». Nuovo scivolone sulla disabilità

Le ultime dichiarazioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, hanno lasciato di stucco il mondo dello sport e anche parte della città. Intervistato il 9 ottobre, a Perugia, a margine della presentazione del candidato sindaco per il capoluogo di regione, sui Campionati di scherma paralimpica che sono stati anche l'occasione per l'inaugurazione del PalaTerni, Bandecchi ha mostrato molta freddezza. In sintesi ha detto: «Non sono stati un grande evento, la scherma tira poco quando riguarda gli atleti normodati, ancora meno quando riguarda i disabili. E' stata una bella festa. Bellissimo il PalaTerni». I più si sono chiesti: perchè una freddezza del genere su un evento che ha portato il nome di Terni nel mondo, che ha funzionato perfettamente dal punto di vista organizzativo e che ha portato a Terni migliaia di persone?

La risposta, forse, si può trovare nello scontro tra Bandecchi e Federscherma. Nel febbraio del 2022 Unicusano siglò una accordo di sponsorizzazione con Federscherma e diventò sponsor anche del campione italiano Alessio Foconi, ternano. Un idillio che durò poco perchè, poco dopo la notizia dell'indagine della guardia di Finanza su Unicusano, nel settembre dello stesso anno, Federscherma rinunciò alla sponsorizzazione.

Un gesto che fece profondamente irritare Stefano Bandecchi. Potrebbe dunque essere questa la motivazione che sta alla base della freddezza con cui ha commentato il successo dei Mondiali paralimpici di scherma a Terni, commento che, tra l'altro, è un autogol per la stessa città che Bandecchi amministra.

Sono state, invece, considerate un altro scivolone nei confronti delle persone con disabilità le parole avute nei confronti degli schermidori disabili: le centinaia di atleti che sono stati ospitati a Terni e che hanno dimostrato il loro valore umano e sportivo meritavano un commento di ben altro tenore. Già durante la rissa in consiglio comunale del 28 agosto scorso il sindaco Bandecchi aveva dato dello "spastico" al consigliere Marco Cecconi. Parole che fecero indignare più di una associazione di volontariato e che non tenevano in alcuna considerazione il dolore e l'umiliazione delle famiglie con figli disabili.