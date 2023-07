Domenica 30 Luglio 2023, 07:09

Stefano Capozucca bis. Il direttore sportivo c'è, ha firmato, si lega alla Ternana per due anni e intanto c'è già un poker di nomi sui quali potrebbe lavorare sul fronte degli acquisti. Il nuovo diesse subentra all'esonerato Luca Leone, al quale la società formula il suo ringraziamento e i suoi auguri. Riprende in mano un discorso interrotto diciannove anni fa, quando i problemi del gruppo Agarini e la cessione forzata della società interruppe anche il rapporto con il direttore sportivo biellese. La sua seconda vita rossoverde, Capozucca, potrebbe cominciarla con i primi arrivi dal calciomercato. La Ternana è stata fin qui ferma in entrata, mentre ha operato cinque cessioni e potrebbe perfezionarne almeno una sicura nelle prossime ore. I tifosi, però, aspettano colpi in entrata. I nomi circolano e qualcuno di questi è già molto caldo. Gli indizi portano anche a società con le quali Capozucca ha lavorato in passato, anche se i suoi contatti sono ad ampio raggio. E c'è chi avanza persino qualche nome altisonante, vedi l'ex juventino Stefano Sturaro che circola in queste ore. Ma si guarda in maniera prioritaria ai rapporti con il Cagliari, società della quale è stato diesse fini allo scorso inverno. Il nome forte è quello del giovane Jacopo Desogus. Nome non nuovo. Anche un mese fa era stato accostato alla Ternana dopo la stagione in prestito al Pescara. Ma poi, sembrava che il Cagliari avesse scelto di non cederlo. Ora, invece, la possibilità di un suo approdo a Terni sembra molto concreta. Ci sarebbe, però, una sola incognita, dovuta alle scelte del tecnico cagliaritano Claudio Ranieri. Quest'ultimo, infatti, potrebbe optare per tenerlo ancora alcune settimane, almeno fino all'inizio della stagione ufficiale, in attesa di eventuali nuovi arrivi. Sempre che, alla fine, non decida di dargli una chance proprio nella sua squadra. Nome caldo, dunque, ma probabilmente ci sarà da aspettare un po'. Sempre con il Cagliari, si potrebbe trattare l'arrivo di qualche altro giocatore interessante, sempre giovane. Sul fronte Genoa, invece, i nomi sono tre. Quello di Sturaro è il più suggestivo, ma sa tanto di sogno d'estate. Il centrocampista, trent'anni, sarebbe pure a parametro zero, avendo chiuso il rapporto con i rossoblu a giugno. Ma in Liguria si potrebbe sempre trattare il ritorno di Andrea Favilli, caldeggiato dall'allenatore Cristiano Lucarelli insieme a quello di Valerio Mantovani dalla Salernitana. In più, rimane attuale la pista di Michele Besaggio, classe 2003, centrocampista reduce dal prestito alla Juventus Under 23. Sono questi, i nomi più gettonati. Non trova conferma, invece il possibile ritorno, dal Cagliari, di Nicholas Viola. Caccia anche a un portiere da affiancare a Anthony Iannarilli. Alberto Paleari potrebbe restare in voga, mentre Nicolas Andrade sembra tramontato. In uscita, invece, Bruno Martella è pronto ad andare alla Feralpisalò in prestito. A ore, l'annuncio. Restano forti le richieste su altri nomi illustri della rosa, come Niccolò Corrado corteggiato dal Palermo e Salim Diakite tenuto d'occhio dallo Spezia. Lucarelli, però, vorrebbe tenerli entrambi. Sempre in lista di sbarco, almeno uno (se non entrambi) tra Stefano Pettinari e Alfredo Donnarumma.