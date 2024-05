Terni, servizi funebri a tema "Ternana". Il re delle fake news Ermes Maiolica: «Pensavo fosse una "trollata", invece è vero. Terni è bellissima»

TERNI Funerali a tema "Ternana". Quando la realtà supera la fantasia. Parola del re delle fake news Ermes Maiolica. Il commento arriva insieme a un selfie di Maiolica davanti al manifesto di un'agenzia funebre ternana che in questi giorni ha avviato una nuova campagna pubblicitaria. L'offerta è un servizio funebre a tema rigorosamente rossoverde. Non solo.

Su richiesta, a fare da portantini alla bara sarebbero ex giocatori della squadra, come Saverio Filippis.

Una trovata di markenting, la definiscono in tanti, che però starebbe già ricevendo le richieste dei primi clienti.

Ovviamente, tutti tifosi delle Fere che anche nel momento del trapasso vogliono farlo con i colori della squadra del cuore.

«La scelta di un’agenzia funebre di utilizzare ex calciatori per portare una bara - commenta lo stesso Maiolica - potrebbe essere vista come un riflesso della crescente commercializzazione di tutti gli aspetti della vita, compresi quelli che tradizionalmente erano considerati sacri o riservati.

Da un punto di vista, potrebbe essere interpretato come un segno di decadimento culturale o di regressione sociale, una tendenza verso la società dello spettacolo.

Dall'altro, l’uso di figure sportive popolari in un contesto funebre potrebbe anche essere interpretato come un tentativo di alleggerire il peso del lutto, offrendo un momento di celebrazione e ricordo della vita piuttosto che un’esclusiva riflessione sulla morte».

Equilibrio necessario.

«Mentre il marketing creativo può essere un modo per connettersi con le persone in modi nuovi e sorprendenti -chiude- è importante considerare l’impatto che queste strategie possono avere sulle nostre tradizioni e sul modo in cui percepiamo eventi significativi della vita. La sfida è trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto per i valori e le pratiche che definiscono la nostra società».