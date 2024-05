Terni. Piediluco: Cespugli e erbacce oltre la cunetta c'è pericolo di incidenti ma la Provincia non interviene

I rami dei cespugli e le erbacce hanno oltrepassato la cunetta e si sono prolungate, in alcuni punti, anche sulla carreggiata nascondendo parte della strada agli automobilisti con un serio percololo di causare incidenti. Succede lungo la statale 79 per l'intero percorso che da Marmore arriva a Piediluco. La situazione è particolarmente pericolosa per gli automezzi nel tratto di Mazzelvetta dove c’è già un restringimento della carreggiata dovuta a precedenti lavori di contenimento di una frana. Le erbacce e gli arbusti nascondono la visuale al conducente dell'automezzo che all'improvviso si trova in mezzo alla strada. La sicurezza e la pulizia di quel tratto di strada è compito delle Provincia di Terni che recentemente è intervenuta per l’asfalto di una parte della variante di Piediluco ma che non è ancora intervenuta per la pulizia delle cunette della carreggiata perticolamente pericoloso.

