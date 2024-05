Montecastrilli, prima edizione di Spazio Casa. L'evento ospita Neri Marcorè e l'International Street Food

MONTECASTRILLI Casa, buon cibo e musica. Per addetti del settore, ma a misura di famiglia. Neri Marcorè in concerto e International Street Food. Questi gli ingredienti della prima edizione di "Spazio Casa", mostra mercato dell’edilizia, impiantistica, arredi, manutenzione del verde e sostenibilità organizzata da Confartigianato Terni. Dal 31 maggio al 2 giugno gli spazi del centro fieristico Serafini ospiteranno oltre quaranta espositori che presenteranno le ultime novità nell'ambito dell'edilizia residenziale. Intorno, tutta una serie di eventi che coinvolgeranno scuole, associazioni sportive e l'associazione Ristoratori di Strada. Fra gli eventi principali per addetti ai lavori, il convegno "Io non cado" che si terrà il 31 maggio alle 17,30.

Un progetto per la promozione della salute e sicurezza nel comparto edilizia e impianti realizzato da Inail Umbria, Confartigianato Terni, in collaborazione con Confartigianato Umbria. «Tratteremo il tema fondamentale della sicurezza sul lavoro - spiega Mauro Franceschini Presidente Confartigianato Imprese Terni - ma anche quello della transizione energetica e della progettualità che si svilupperà in seguito alle modifiche al regime delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Green economy e innovazione sono le sfide che le imprese del settore devono affrontare, per farlo servono organizzazioni solide e reattive che guardino con sempre maggiore attenzione a temi quali la sicurezza, le certificazioni, la sostenibilità».

Al termine, "premiazione Cucchiara day", per le categorie boomer, imprenditori anziani, e young, quelli agli inizi. Non solo tavole rotonde e mostra mercato ma anche spettacolo e convivialità. «Abbiamo pensato di realizzare un evento - spiegano da Confartigianato - che unisse l'interesse degli addetti ai lavori con la possibilità di trascorrere un pomeriggio o una serata insieme alla famiglia».

A questo proposito, la fiera ospiterà la sessantatreesima tappa dell'International Street Food. Truck provenienti da tutta Italia offriranno le migliori specialità italiane e straniere proponendo un mix di cucina internazionale e regionale. In questa tappa sarà possibile gustare tra le molte specialità: la cucina messicana, la cucina argentina, gli arrosticini, le bombette pugliesi di Petriglia, gli hamburger di angus, gli hamburger di scottona, gli hamburger chianina, il caciocavallo impiccato, la cucina siciliana, il pesce fritto, il kurtos ungherese. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei oltre a quelli internazionali.

Fra gli eventi più attesi, il concerto di Neri Marcorè. L'appuntamento con l'attore, conduttore televisivo e doppiatore è per il 1 giugno alle 21 in viale Verdi, dove si esibirà con "Le mie canzoni altrui", un concerto che spazia nel mondo dei cantautori come Fabrizio de Andrè e Giorgio Gaber. Il 2 giugno, ultima giornata di fiera. Si inizia alle 9,30 con "Esplorando le big bench" escursione lungo il cammino delle panchine giganti inaugurato lo scorso 25 aprile. Mentre alle 11 nella sala conferenze del centro fieristico, "Stati generali dell'edilizia, rischi e prospettive del Comparto "Casa" nell’incertezza della congiuntura e delle politiche economiche".