Ternana-Bari, spunta un giallo sul cartellino rosso: l'ombra delle scommesse sull'espulsione di Bellomo. Cosa dice il regolamento

Una sorta di passa parola sui social media, ma sufficiente per gettare un'ombra sulla partita di playout di ritorno di serie B, al Liberati di Terni, nella quale la Ternana, sconfitta per 3-0 dal Bari, si è ritrovata retrocessa in Lega Pro. Riguarda l'espulsione avvenuta al 33' minuto di gioco del secondo tempo e con il Bari già avanti di tre gol, quando l'arbitro, il romano Federico La Penna, ha allontanato dalla panchina il centrocampista del Bari Nicola Bellomo, dopo un alterco con un raccattapalle e un atteggiamento nei confronti di quest'ultimo giudicato dal direttore di gara come punibile con cartellino rosso.

Nulla di inusuale, se non ci fosse anche il giallo di diverse puntate da parte di utenti e scommettitori proprio sull'espulsione di questo giocatore nel corso della partita. Un episodio citato e ripreso anche da alcuni quotidiani nazionali. Sui social se ne parla, c'è anche chi pubblica la foto di alcune schedine (giocate proprio in Puglia, pare) con la puntata legata all'espulsione di Bellomo in partita. Da vedere se ci saranno risvolti futuri su questo episodio, o se tutto si risolverà in una bolla di sapone. Ci sono, però, anche le regole legate a queste scommesse. In base a queste, in caso di scommesse su ammonizioni o espulsioni, risultano valide, ai fini delle vincite, solo quelle nei confronti di calciatori che in quella singola partita sono in campo, o che sono stati in campo, escludendo di fatto chi dovesse essere ammonito o espulso dalla panchina. Questo, dunque, potrebbe spegnere i toni, salvo eventuali interpretazioni diverse di quanto è stabilito dalle regole stesse. Per adesso, nulla di concreto a livello di provvedimenti. La cosa si limita a un polverone social che per ora fa solo discutere tra loro tifosi e appassionati.