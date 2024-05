Stefan è stato ritrovato grazie a “Chi l’ha visto”, viveva in auto a Ravenna

CITTÀ DI CASTELLO - Due mesi sulle montagne russe, tra flebili speranze e cocenti delusioni. La svolta nella nottata di mercoledì. «Mi ha chiamato un poliziotto, stasera (ieri ndr) ci incontreremo, non so dove, forse qui, forse a Ravenna, vedremo», conferma Clara Galiceanu, prima di chiudere il telefono. A quanto trapela Stefan Mihai sta bene anche se porta i segni dei tanti giorni e dalle tante notti trascorsi qua e là. La polizia l’avrebbe rintracciato tenendo d’occhio l’area dove il ragazzo aveva parcheggiato la sua utilitaria.

Adesso la mamma potrà abbracciarlo di nuovo. Sarà un abbraccio dolce come lo era stato quello nel salutarlo alla partenza per la comunità tifernate dove lui pensava di superare le proprie fragilità. Ma da quel momento di Stefan Mihai, 29 anni, alto 1,80, occhi verdi, capelli castani, piercing ai lobi delle orecchie, si erano perse le tracce. Sparito nel nulla dopo che della sua Ford Fiesta blu scuro erano restati i frame di una telecamera sulla strada da Sansepolcro a Città di Castello. Non aveva con sé telefono e documenti, solo la patente di guida e pochi soldi. Troppo pochi anche per sopravvivere. Sessanta lunghissimi giorni durante i quali il cuore di mamma Clara ha battuto e sperato solo per lui, per Stefan Mihai, nonostante le gravissime condizioni di salute del marito che nel frattempo è morto. «E’ senza cellulare, non ha saputo del padre». Ad ogni segnalazione mamma Clara, trascinando un fardello sempre più pesante, non ci aveva pensato un attimo ed era partita da Palazzo del Pero, dove abita. «Ho avuto l’aiuto di molti amici, di mia figlia ed ogni tanto di mia madre: non sono stata mai sola, c’è una grande famiglia intorno a me». Foligno, Spoleto, ancora Foligno, Perugia, Firenze non una sola volta, tornando sempre più affranta, ma sempre con l’intenzione di non mollare. Sempre lasciando volantini nelle stazioni del treno e dei bus, nelle comunità, alla Caritas. «Forse qualcuno l’aiuta, forse fa la vita del vagabondo e chiede l’elemosina, forse è talmente confuso da non sapersi orientare», aveva sperato. «Chi l’aiuta, chi sa dov’è gli faccia sapere che abbiamo bisogno di sentire la sua voce anche se Stefan Mihai dice di non voler tornare. Siamo consapevoli che deve fare la sua vita, ma dobbiamo metterlo al corrente di cose che non possiamo rendere pubbliche sui giornali». Questo fino all’altra sera quando “Chi l’ha visto?”, documentando la presenza della Ford Fiesta in via Le Corbusier, a Ravenna, ha impresso un’accelerazione decisiva alla vicenda. Qualcuno aveva raccontano dei vetri aperti, dell’abitacolo pieno di indumenti, convinto che il ragazzo si riparasse in quell’auto, avrebbe contattato le forze dell’ordine. Walter Rondoni