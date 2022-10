Il Genoa sconfigge la Ternana con una doppietta di Coda e volta in testa la classifica. Non basta il gol del'ex Favilli.

TERNI - Il Genoa espugna il Liberati sconfiggendo la Ternana per 2 a 1 dopo una partita avvincente che ha mostrato in campo due squadre organizzate. La differenza? La squadra ligure ha avuto la meglio grazie ad alcune individualità che hanno cambiato, con la complicità dei rossoverdi, l'inerzia della partita. La squadra di Blessin scavalca i rossoverdi conquistando la vetta della classifica insieme al Frosinone.

Nel primo tempo la partita è vibrante con frequenti capovolgimenti di fronte. I rossoverdi passano in vantaggio al 44' con Favilli, dopo che Falletti aveva colpito la traversa. L'ex attaccante del Genoa è bravo ad infilare un cross di Cassata.

Nella ripresa la Ternana dà la sensazione di gestire la gara fino all'ingresso di Fuscas e Strootman. Sono loro ad ingranare la marcia anche se il gol del pareggio arriva su rigore. Iannarilli prima respinge senza trattenere una conclusione di Vogliacco. Nel tentativo di riprendere la palla commette fallo su Coda. Doveri, dopo aver consultato il Var, concede il rigore che lo stesso attaccante trasforma. Trascorrono due minuti e il Genoa va ancora in gol. Sabelli lancia lungo per Fuscas che di testa serve Coda che brucia sulla scatto Sorensen infilando ancora Iannarilli.

TERNANA-GENOA 1-2

TERNANA (4-1-4-1): Iannarilli; Diakitè (39’ st Moro), Mantovani, Sorensen, Corrado; Di Tacchio (39’ st Donnarumma); Partipilo, Cassata (26' st Celli), Palumbo, Falletti (16' st Agazzi); Favilli (26' st Pettinari). A disp. Krapikas, Proietti, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Martella. All. Lucarelli

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Pajac (42' pt Czyborra); Frendrup (14' st Strootman), Badelj; Yalcin (14' st Puscas), Aramu, Gudmundsson (45’ st Tourè); Coda (45’ st Portanova). A disp. Semper, Agostino, Yeboah, Jagiello, Hefti, Calvani. All. Blessin.

ARBITRO: Doveri di Roma

RETI: pt 44' Favilli; st 31' Coda, 33' Coda

NOTE: 11.059 spettatori per un incasso di euro 126.675. Espulso 46’ st Lucarelli per proteste. Ammoniti Favilli per comportamento non regolamentare, Martinez per proteste. Angoli 4-5. Recupero tempo pt 3', st 5’+3'