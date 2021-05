Due incidenti e traffico bloccato sulla statale 148 Pontina, in direzione Roma, ad Aprilia. Il primo incidente si è verificato all'altezza di via Mascagni e l'altro al chilometro 48, circa all’altezza di via Guardapasso. «Per quest’ultimo, al momento ci sono code per 7 chilometri in direzione di Roma e si transita su una sola corsia» - secondo quanto comunica Astral Infomobilità.

