Ternana, la Cremonese espugna il Liberati anche in inferioritià numerica

Terni - Per la Ternana arriva la terza sconfitta consecutiva in altrettante partite. Questa volta il risultato negativo è pesante perché la Cremonese vince 1-0 con una rete di Coda realizzata subito dopo essere rimasta in dieci per l'espulsione di Ravanelli per doppia ammonizione.

Anche questa volta i rossoverdi avrebbero meritato un risultato diverso. L'aggravante però c'è, quella di non essere riusciti a gestire l'uomo in più, con la speranza del pareggio che si è fermata sul palo dopo una conclusione di Corrado.

TERNANA-CREMONESE 0-1

MARCATORI: st 20’ st Coda

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè (22’ st Corrado), Capuano, Mantovani; Casasola (40’ st Distefano), Luperini (22’ st Dionisi), Labojko (33’ st Pyyhtia), Favasuli, Celli; Falletti, Favilli (1’ st Raimondo).

All. Lucarelli. A disp. Brazao, Sorensen, Proietti, Paghera, TRavaglini, Lucchesi, Marginean

CREMONESE (4-3-2-1): Sarr; Ghiglione, Ravanelli, Lochoshvili, Sernicola; Pickel, Castagnetti (42’ st Bertolacci), Abrego (16’ st Collocolo); Zanimacchia (19’ st Bianchetti), Vasquez; Coda (42’ st Tsadjout). All. Ballardini. A disp. Saro, Jungdal, Sekulov, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Quagliata, Milanese

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

NOTE: spettatori 4.257 per un incasso di 29.283 euro. Espulso 17’ st espulso Ravanelli per doppia ammonizione. Ammoniti, Castagnetti, Diakitè per gioco falloso, Lucarelli e Falletti per proteste. Angoli 8-5. Recupero tempo pt 1’, st 5’