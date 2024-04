Lunedì 15 Aprile 2024, 09:14

Girandola di gol ed emozioni al Blasone tra Foligno e Sangemini con i biancazzurri strabordanti che rifilano una cinquina ai ternani sempre più inguaiati nella lotta per non retrocedere. Con la salvezza già in tasca, il Foligno gioca senza particolari patemi d’animo e sforna un prestazione maiuscola che conferma l’ottimo stato di forma della squdra del tecnico Proietti, basti pensare che nelle ultime tre gare Bacchi e compagni hanno messo nel bottino nove punti.

Per quanto riguarda la cronaca, dopo le prime avvisaglie con il palo colpito da Perri al 12’, i falchetti passano in vantaggio al 20’ grazie ad un’azione personale di Bassetti che con un tiro ad incrociare che supera Listanti. neanche il tempo di riordinare le idee che dopo appena 120 secondi arriva il raddoppio dei padroni di casa con un gran sinistro da fuori area di Bacchi.

Il Sangemini non ci sta e tre minuti più tardi riapre la partita con Carletti. A questo punto i ritmi si abbassano e le squadre vanno al riposo con il Foligno avanti 2-1, ma ad inizio ripresa la partita si riaccende immediatamente. Al 2’ è Perri che sfrutta alla perfezione un assist di Bacchi e solo davanti al portiere ospite lo trafigge di piatto. Due minuti più tardi Perri ricambia subito il favore a Bacchi che non si fa pregare e sigla la sua doppietta personale fissando il punteggio sul 4-1.

Il Sangemini è ancora vivo e il solito Carletti al 8’ trafigge Marinaro con un gran colpo di testa.

Passano i minuti ed è il subentrato Sias a firmare l’ultimo gol dell’incontro su assist di Peppoloni. Domenica prossima ancora turno casalingo per il Foligno che ospita la Clitunno.

FOLIGNO: Marinaro, Santoni, Miruku, Donnola (15’ st Nissim), Masci, Fioretti, Bassetti (15’ st Peppoloni), Dieng (45’ st Fuso), Perri, Bacchi (44’ st Sias), Pucci. In panchina: Comez, Azzarelli, T.Fioretti, Rossi, Ayodele. All. Proietti

SANGEMINI: Listanti, Ciani (25’st Grassi), Vichi, Liberati, Cardinali, Mengaroni (6’ st Barbaccia), Molinari (25’st Giovannetti), M.Sgrignani (25’ st F.Sgrignani), Cossu, Soli (37’st Sciarrini), Carletti. In panchina: Cortellucci, Santoprete, Bassetti. All. Frabotta

Arbitro: Riccardo Vitali di Perugia

Reti: 20’ pt Bassetti, 22’ pt 4’ st Bacchi, 26’ pt 8’ st Carletti, 2’ st Perri, 45’ st Sias