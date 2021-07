Martedì 27 Luglio 2021, 11:00

La richiesta di finanziamento più consistente è di dieci milioni di euro. Se il Governo l'accoglierà, il Comune di Terni potrà procedere ai lavori del secondo stralcio per l'adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro Verdi. Quello per il teatro è uno degli interventi inseriti nella delibera di giunta, approvata dal consiglio comunale con venti voti a favore e otto astenuti, con cui Palazzo Spada chiede al governo centrale 18 milioni e mezzo di euro da investire su Terni nell'ambito della rigenerazione urbana. La richiesta di finanziare dieci opere pubbliche è legata al Dpcm del 21 aprile scorso, che aveva previsto l'assegnazione di contributi per la rigenerazione urbana elencando le tipologie degli interventi ammissibili a finanziamento.

Le richieste di contributo riguardano opere pubbliche già inserite nella programmazione annuale o triennale del Comune. Gli interventi inseriti nella lista predisposta da palazzo Spada saranno finanziati anche con i fondi del Piano nazionale per la ripresa e resilienza. «Le richieste riguardano quasi tutti interventi strategici per la città - dice il sindaco, Leonardo Latini - e si basano sulla programmazione dell'ente ma soprattutto sull'idea di città orientata a diventare un attrattore interregionale nei settori del turismo sportivo, della cultura oltre che dell'innovazione». Nella lista delle opere pubbliche individuate per la richiesta di finanziamento ci sono la riqualificazione di vari parchi gioco delle zone periferiche, per la quale servono due milioni di euro, e il restyling del campo scuola Casagrande, al quale sarà destinato un milione e mezzo. 680mila euro sono stati chiesti per realizzare la pista ciclabile che collegherà via Bramante a Borgo Rivo, mentre ammonta a un milione e mezzo di euro la cifra richiesta per la riqualificazione dell'ex chiesa del Carmine. Un finanziamento da un milione di euro il Comune lo chiede per riqualificare il parco pubblico La Passeggiata e da 600mila euro per completare il parco di Cardeto, chiuso da tanti anni. Seicentomila euro è la cifra richiesta per realizzare il sottopasso pedonale di viale dello Stadio - via Aroldi. E poi ci sono le richieste di 500mila euro per la manutenzione straordinaria della Casa delle Musiche e di 200mila per quella della sala Montesi a Marmore.

Ad illustrare la delibera al consiglio comunale il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Benedetta Salvati: «Interventi importantissimi per la città, a partire dai fondi da utilizzare per andare con continuità con i lavori del teatro Verdi - dice la Salvati - ma anche per potenziare il progetto di Terni città dello sport e della sostenibilità ambientale attraverso la riqualificazione del campo scuola, dei playground delle aree periferiche cittadine e della realizzazione della ciclabile di collegamento tra Terni e Borgo Rivo. È fondamentale che questi finanziamenti siano assegnati alla nostra città per quel rilancio a cui tanto stiamo tanto lavorando e che coincide perfettamente anche gli obiettivi del piano per la ripresa e resilienza».