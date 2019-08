Il cavaliere Luca Innocenzi da Foligno conquista anche Servigliano. Altro colpaccio del cannibale

FOLIGNO - Colpaccio del pluricampione cavaliere di Foligno Luca Innocenzi che domenica ha dettato legge anche a Servigliano dove si è corso il Torneo Cavalleresco San Clementino dove ha difeso i colori di Porta Santo Spirito in sella a Un'estate fa. Oltre ad Innocenzi in gara c'erano anche altri tre cavalieri folignati e cioè Daniele Scarponi, Pierluigi Chicchini e Massimo Gubbini. A chiudere la squadra dei competitor il padrone di casa Cristian Cordari che nella Giostra della Quintana di Foligno corre per il Badia. E quella di domenica è stata una gara a due con Innocenzi partito per primo e arivato primo. Gara a due, si diceva tra Innocenzi e Scarponi divisi nella prima delle 4 tornate da appena un punto. Ultimo aggiornamento: 20:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA