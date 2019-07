Luca Innocenzi da Foligno vince la Quintana di Ascoli. Il “cannibale” fa anche il record di pista

GLI ASSALTI AL MORO

FOLIGNO - Luca Innocenzi, cavaliere folignate e campione della Giostra della Quintana di Foligno, ha vinto domenica, alle 23.45, la Quintana di Ascoli dove, in sella a Love Story, s'è classificato primo, ha fatto il nuovo record di pista (50.7). Innocenzi ha collezionato il suo 13 palio personale ad Ascoli e Porta Solestà, il sestiere più vittorioso con il Palio della Madonna della Pace va a quota 31. Il "cannibale" come viene chiamato Innocenzi per le tante vittorie in diverse giostre e tornei d'Italia ha dettato legge sin dalla prima tornata.Luca Innocenzi, Porta Solestà in sella a Love Story, il destriero con cui ha vinto lo scorso anno ad agosto. Tempo 50.7 (nuovo record di pista), punti 686; Lorenzo Melosso, Porta Romana, tempo 51.1, punti 658; Massimo Gubbini, Porta Tufilla, tempo 51.4, punti 582 (al netto di 90 punti decurtati per tre penalità); Mattia Zannori, Porta Maggiore, tempo 51.1, punti 648 (al netto di 30 punti decurtati per una penalità); Riccardo Raponi, Sant'Emidio, tempo 53.5, punti 630; Fabio Picchioni, Piazzarola, tempo 53.4, punti 632. Classifica dopo la prima tornata: Porta Solestà, Porta Romana, Porta Maggiore, Piazzarola, Sant'Emidio, Porta Tufilla.Luca Innocenzi, Porta Solestà, tempo 51.4, punti 672, totale punteggio dlele due tornate 1.358; Lorenzo Melosso, Porta Romana, tempo 52.3, punti 604 (al netto di 30 punti decurtati per una penalità), totale prime due tornate 1.262; Massimo Gubbini, Porta Tufilla, tempo 52.4, punti 652, totale prime due tornate 1.234 punti; Mattia Zannori, Porta Maggiore, tempo, 52.1, punti 658, totale punti prime due tornate 1.306; Riccardo Raponi, Sant'Emidio, tempo 54 secondi netti, punti 600, totale punti prime due tornate 1.230; Fabio Picchioni in sella a Genoria, Piazzarola, tempo 54.2, punti 616, totale punti prime due tornate 1.248 punti. Classifica dopo la seconda tornata: Innocenzi, Zannori, Melosso, Picchioni, Gubbini, Raponi.Ad aprire la terza tornata è stato Riccardo Raponi per Sant'Emidio: tempo 54.7, punti 486 (al netto di 60 punti decurtati per cambio cavallo e 60 punti di penalità), totale punti delle tre tornate 1716; Massimo Gubbini, Porta Tufilla, tempo 53.5, punti (al netto di 60 punti decurtati per cambio cavallo) 570, totale punti delle 3 tornate 1.804; Fabio Picchioni, Piazzarola, tempo 55.9, punti 582, punteggio totale delle tre tornate 1.830; Lorenzo Melosso, Porta Romana, tempo 53.2, punti 546 (al netto di 30 punti decurtati per penalità), punti totali delle tre tornate 1.808; Mattia Zannori, Porta Maggiore, tempo 53 netti, punti 640, punti totali delle tre tornate 1.946; Luca Inncoenzi, Porta Solestà, tempo 52.6, punti 348, punti totali delle tre tornate 1.986.