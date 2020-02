Ladra cannibale prende a morsi la titolare del negozio: bloccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorpresa a rubare in un negozio di abbigliamento cinese all'Aquila prende a morsi la titolare che deve fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore”. Si tratta di P.K.E. di 20 anni, madre di una minore, assistita dall’avvocato Ferdinando Paone. La ragazza, secondo l’accusa (la parte offesa è rappresentata dall’avvocato Mauro Ceci), avrebbe pensato bene di rubare alcuni capi del negozio che si trova sopra al supermercato Carrefour vicino al cimitero, indossandoli e sperando di non essere osservata dalla titolare di nazionalità cinese.Il fare sospetto e le stesse telecamere l’hanno però incastrata. La titolare ha preso il cellulare per chiedere aiuto alla Polizia ma la 20enne le avrebbe tolto il cellulare dalle mani sbattendolo a terra. Nel tentativo di bloccare la rapinatrice, la titolare del negozio è stata presa dalla stessa anche a morsi ad un polso. La ragazza è stata poi bloccata e consegnata agli agenti della Volante subito intervenuti. La giovane rapinatrice ha patteggiato la condanna a sedici mesi prima di essere rimessa in libertà. L’avvocato Ceci ha annunciato di voler chiedere civilmente i danni per la propria assistita.