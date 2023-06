Amelia, trasforma il dolore della perdita del padre in solidarietà. Donazione al reparto di Emodialisi dell'ospedale cittadino

AMELIA Un dolore trasformato in un gesto di solidarietà. Donazione al reparto di Emodialisi dell'ospedale Santa Maria dei Laici di Amelia. Schermi tv, e supporti per alleviare le sofferenze di chi è ricoverato e aiutare il personale a svolgere l'assistenza ai malati.

Protagonista del gesto, Samira Giubbini, che ha perso il padre Mario nel gennaio scorso. L'uomo, stroncato da un infarto durante una battuta di caccia nei boschi di Montecchio, da tempo era paziente del reparto ospedaliero amerino.

«Papà faceva dialisi qui da oltre 10 anni – ha spiegato Samira – e in questi luoghi ha trovato il conforto di una seconda famiglia.

Per questo mi è sembrato bello lasciare qualcosa che in qualche modo venisse da lui proprio in questo luogo».

Per questo, la donna ha raccolto le donazioni fatte in occasione del funerale del padre e le ha trasformate in schermi tv e supporti per il centro amerino.



«È importante per me, per la mia famiglia e nel ricordo di mio padre – ha aggiunto la ragazza – che giunga il nostro grazie, grandissimo, a tutto il personale sanitario del reparto, in primis alle infermiere che hanno alleggerito il trattamento con la loro professionalità e umanità. Tamara Giuliani, Umbra Di Nicola, Anna Rita Trippanera, Maria Luisa Cicogna, Luciana Proietti, Cinzia Guerrini, Ilaria Di Paolo, Valeria Diomedi, Sara Quadraccia, Maria Chiara Colasanti, Marta Belloni».