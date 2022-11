Martedì 1 Novembre 2022, 08:05

PERUGIA - Un inseguimento da film, tra via Pievaiola e Madonna Alta, fino a Collestrada. Sorpassi azzardati, manovre pericolose e la fuga addirittura a luci spente per non farsi prendere. Roba da stuntman di Hazzard, ma c'è la sorpresa: il pilota alla Fast and Furious ha 26 anni e non ha mai preso la patente.

È successo la scorsa sera quando i poliziotti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, lungo via Pievaiola hanno incrociato un’auto con andatura sospetta, con a bordo due persone. Il conducente, alla vista della pattuglia, invece di rallentare ha accelerato tentando di eludere il controllo. Gli agenti sono partiti all’inseguimento delle due persone che, per facilitarsi la fuga, oltre a spegnere i fari della vettura, hanno effettuato alcuni sorpassi e manovre pericolose. Dopo aver imboccato la E 45 vero Foligno, all'altezza dello svincolo per Collestrada, durante un sorpasso azzardato, il conducente ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un guardrail. All'arrivo degli agenti, i due si sono chiusi dentro rifiutandosi di scendere, fino all'arrivo di una pattuglia di rinforzo. Identificati come due cittadini di origine romena, di 26 e 24 anni, è emerso come il più grande, alla guida, non avesse nemmeno la patente. È stato anche trovato in possesso di due tessere sanitarie appartenenti ad altre persone per cui non è riuscito a fornire una motivazione plausibile. La prova etilometrica era negativa, ma il 26enne si è rifiutato – una volta accompagnato in ospedale – di sottoporsi al test per l'assunzione di droga. Il 26enne, tuttavia, si è rifiutato di sottoporsi al test. È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle celle di sicurezza della questura fino al processo per direttissima, in cui è stato convalidato l’arresto. È stato anche denunciato per ricettazione e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti(sanzione prevista anche in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti), oltre alla multa per guida senza patente, mentre l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.