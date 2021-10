Gubbio, camion perde carico di pietre: chiusa la statale 219

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 11:21

GUBBIO Incidente mercoledì mattina lungo la strada statale 129 in direzione Camporeggiano. Si è ribaltato un grosso camion che stava trasportando pietre. L'autista è rimasto ferito in maniera non grave. La strada che unisce Gubbio a Umbertide è chiusa con i vigili del fuoco che stanno lavorando per rimuovere il carico dalla sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco del disttaccamento di Gubbio e l'autogru arrivata dal comando provinciale di Perugia. Intervento anche da parte di tecnici e squadre dell'Anas.