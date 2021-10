Attraversa i binari e inciampa: donna di Sulmona investita dal treno

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 10:26

Ha provato ad attraversare i binari, forse per il timore di essere in ritardo e di non riuscire a prendere il treno. E ha rischiato di morire. Resta ancora tutta da accertare la dinamica che ha portato in pronto soccorso una cinquantatreenne di Sulmona che, nel pomeriggio di ieri, è rimasta vittima di un incidente ferroviario. Si trovava sulla banchina della stazione di Porta nuova, a Pescara, quando, almeno secondo le prime testimonianze delle persone che erano presenti, ha deciso improvvisamente di attraversare i binari, ignorando il divieto. Ma ha inciampato, oppure è scivolata ed è caduta sui binari. Non è riuscita a rialzarsi e il treno che stava arrivando l’ha investita. Una gamba della donna è rimasta schiacciata sotto il treno. Una delle persone presenti ha immediatamente avvertito il 118 che ha mandato in stazione un’ambulanza medicalizzata. I medici dovranno valutare se sarà possibile salvarle la gamba.