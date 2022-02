Guardia di Finanza Perugia, positivi al Covid 19 e al lavoro: chiuso ristorante cinese a San Giustino

SAN GIUSTINO - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Città di Castello, in provincia di Perugia, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle disposizioni anti Covid 19, in aderenza alle previsioni del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, nei giorni scorsi hanno effettuato un accesso in un ristorante etnico, nel comune di San Giustino, gestito da cittadini cinesi. Nel corso delle operazioni, i finanzieri hanno proceduto a verificare il possesso del green pass e ad identificare i titolari, i dipendenti e gli avventori del locale. L’approfondimento delle relative posizioni sanitarie ha consentito di rilevare la presenza di un cuoco ed una cameriera, intenti a svolgere le loro mansioni lavorative, in assenza della necessaria certificazione e, peraltro, con divieto allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena obbligatoria. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 22 aprile 2021, i militari hanno quindi proceduto all’irrogazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti del titolare, per complessivi 2.000 euro, per il mancato controllo del green pass, all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni, una misura applicabile esclusivamente in contesti di particolare dannosità per la salute pubblica. I due dipendenti sono stati, invece, segnalati alla Procura della Repubblica di Perugia, per la violazione di carattere penale relativa alla mancata osservanza di un ordine impartito per impedire la diffusione della malattia infettiva. I nominativi degli altri lavoratori e degli avventori del locale sono, infine, stati comunicati all’Asl1 Umbria, per consentire all’ente di avviare le necessarie verifiche in ordine all’eventuale contagio. L’intervento delle Fiamme Gialle si inquadra nel più ampio contesto dei piani coordinati dalla locale Prefettura e, quotidianamente, attuati da tutte le Forze di Polizia, che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha portato le sole unità operative della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia a controllare oltre 2500 persone e più di 360 esercizi commerciali, con la contestazione di violazioni amministrative e penali.