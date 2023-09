Guardea, acqua in cambio di plastica. Entra in funzione l'eco compattatore

GUARDEA Salvaguardia dell'ambiente. Acqua in cambio di plastica. Così funziona l'eco compattatore che il comune ha installato a Guardea. L'apparecchio è stato collocato nelle vicinanze dell’erogatore di acqua pubblica.

«Il meccanismo - spiega l’amministrazione - è semplice. Chi conferisce plastica nel compattatore riceve un credito di 1 centesimo che può essere utilizzato per prelevare l’acqua dal vicino distributore».

Pe rutilizzare il compattatore, bisogna munirsi di tessera, disponibile in comune. Per ogni inserimento sarà ricaricato il centesimo da usare per l'acqua.

L’amministrazione ha annunciato che nei prossimi giorni contatterà gli esercizi commerciali affinché il credito possa essere utilizzato anche per l’acquisto di acqua in bottiglia.