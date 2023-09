Grifo, ancora pari: col Rimini finisce 2-2

RIMINI - Ad aprire le marcature è Kouan (11'), poi al 25' pareggia Lamesta. Perugia di nuovo in vantaggio al 43' del primo tempo con Bartolomei, il pareggio del Rimini al 27' della ripresa con Ubaldi. Finisce 2-2. Partita sospesa per 20 minuti a causa di un fumogeno lanciato che ha incendiato il materasso per il salto in alto.