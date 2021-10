Grave incidente stradale sulla Autosole tra Orte e Magliano Sabina. Un furgone coinvolto

Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:42

Un furgone con a bordo alcune persone è rimasto coinvolto in un incidente stradale grave che si è verificato sulla Autostrada del Sole, al chilometro 498, in direzione di Roma, tra i caselli di Orte e Magliano Sabina, intorno alle 14 di giovedì 28 ottobre.

Non si conoscono al momento le condizioni dei passeggeri del furgone, né si hanno indicazioni su altri veicoli eventualmente coinvolti, sul posto è presente la Polizia Stradale di Orvieto che sta coordinando i soccorsi nei quali sono impegnati alcune ambulanze e l'elisoccorso.

Il traffico al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Autostrade per l'Italia comunica la presenza di una coda quantificata al momento in circa 4 chilometri in aumento nel tratto interessato dal sinistro e consiglia, per chi è diretto a sud, l'uscita al casello di Orte.

notizia in aggiornamento