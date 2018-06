Giuliana Grego Bolli eletta rettore dell'Università per Stranieri

PERUGIA - Giuliana Grego Bolli è stata eletta rettore dell'Univerisità per Stranieri di Perugia martedì pomeriggio. La prof di Glottologia (pro rettore in carica) ha battuto lo sfidante Enrico Terrinoni al ballottaggio: è finita 45 a 31.

Nei precedenti due turni la Grego Bolli era sempre stata in testa, distanziando nettamente sia Giovanna Zaganelli che lo stesso Terrinoni.



Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA