Giove, secondo decesso per Coronavirus. Sale anche il numero dei guariti

Giove - Secondo decesso per Covid-19. Nel giorno delle guarigioni, in cui l'asticella è passata da due a otto persone nel giro di ventiquattrore, un altro giovese ha dovuto arrendersi al virus. Qualche giorno fa era stata Costantita Gurgu, una signora rumena di 64 anni, a perdere la vita in seguito ad un'emorragia cerebrale sopravvenuta proprio quando sembrava che la donna fosse sulla buona strada per sconfiggere il virus. Al quattordicesimo giorno di zona rossa, il bilancio del contagio inizia a cambiare volto. 30 persone positive, 11 in isolamento (a fronte dei , otto guariti e due decessi appunto.Nel frattempo si continua la raccolta dei test sierologici rapidi su tutta la popolazione giovese maggiore di 14 anni. "Ad oggi - ha dichiarato il sindaco Alvaro Parca- abbiamo raccolto più di 800 test. Domani dovremmo riuscire a concludere". I risultati dei test, attesi a stretto giro, potrebbero sancire la liberazione del comune dal vincolo di zona rossa, prolungata con comunicazione regionale di ieri, fino al prossimo 3 maggio.

