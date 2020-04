Giove, primo decesso. Muore una donna di 64 anni

Il Coronavirus a Giove miete la sua prima vittima. Una donna di 64 anni, Costantina Gurgu è deceduta in ospedale nel tardo pomeriggio di ieri. A darne l'annuncio lo stesso sindaco Alvaro Parca dalla sua pagina ufficiale. "Oggi (ieri ndr) dobbiamo purtroppo registrare il primo decesso da Coronavirus - ha scritto nel messaggio rivolto alla cittadinanza- la signora Constantina Gurgu non è infatti riuscita a superare l'attacco del virus e si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi. Aveva 64 anni. Ritengo di interpretare la tristezza della nostra comunità rivolgendo le più sincere condoglianze alla figlia ed alla famiglia". Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte della comunità che ha affidato ai social il compito di trasmettere la propria vicinanza alla famiglia. Costantina, detta Titina, viveva nel centro del paese ed era molto conosciuta nella piccola comunità giovese. La morte della donna spegne sul nascere quel barlume di speranza accesa da due giorni, Pasqua e Pasquetta, trascorsi senza nuovi contagi. I risultati, tutti negativi, degli oltre sessanta tamponi effettuati fra sabato e lunedì, avevano sollevato l'umore e stimolato un pò di ottimismo fra i cittadini. "Questo lutto - chiude Parca - toglie rilievo al fatto positivo che da due giorni non si sono accertati casi di positività al virus, nonostante i numerosi tamponi prelevati e ci impone di stare più in guardia che mai".

Ultimo aggiornamento: 07:36

