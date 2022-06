Siccità, tutta Italia presto in zona rossa: cresce l'allarme

Tutta l'Italia presto in zona rossa per la siccità. Ha parlato di una «situazione drammatica» il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, che ammette: «nel corso delle prossime settimane ci aspettiamo che quasi tutto il Paese entri in zona rossa», perché «le aree cosiddette rosse, quelle in cui c'è una diminuzione dei livelli dei fiumi e dei laghi e dove la risorsa idrica sta mancando, si stanno allargando sempre di più». Parole che annunciano interventi «anche in centri abitati di dimensioni maggiori». Intanto a Milano, Giuseppe Sala ha varato un'ordinanza per ridurre il consumo d'acqua.