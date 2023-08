Giostra, il folignate Daniele Scarponi vince a Servigliano, Luca Innocenzi secondo e Lorenzo Melosso quarto

FOLIGNO - È una luna estate calda, quella legata alle giostre cavalleresche. E parla ancora Folignate. Perché domenica a Servigliano, in provincia di Fermo nelle Marche, il folignate Daniele Scarponi ha vinto la Giostra all’Anello del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino. E lo ha fatto cavalcando il destriero Cute Babies per i colori del rione Paese Vecchio. Con questa ultima Scarponi colleziona la quarta vittoria a Servigliano raggiungendo Cristian Cordari, Gianni Vignoli e Massimo Gubbini, sostituito dopo l’incidente dallo stesso Scarponi. Al secondo posto l’altro big folignate Luca Innocenzi, che a Foligno difende il Cassero, in pista per il rione Santo Spirito Servigliano in sella a Gun Jo. Segnali importanti, quelli arrivati da Servigliano soprattutto in vista della Giostra della Quintana della Rivincita di Foligno che si correrà al Campo de li Giochi il 17 settembre. Al terzo posto s’è piazzato Mario Cavallari, al quarto l’ascolano Lorenzo Melosso (a Foligno in pista per il rione Badia) e al quinto il faentino Nicholas Lionetti (a Foligno per il Pugilli), reduce incidente in gara alla Quintana di Ascoli Piceno, che s’è ritirato dopo la prima tornata.