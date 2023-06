Domenica 4 Giugno 2023, 09:26

Sarà una serata speciale, quella che si aprirà dalle 21. Perché stasera prenderà il via la sessione di prove ufficiali in vista della Giostra della Quintana de la Sfida di sabato 17. Le prove di stasera valgono, inoltre, mezza Giostra. Anzi le si potrebbero considerare una terza Quintana.

Il perché è semplice: questa sera al Campo de li giochi non si testeranno solo binomi e tempi, ma il nuovo regolamento prevede che a termine di sessione le tornate nette migliori concorreranno alla definizione dell’ordine di partenza de La Sfida. E lo faranno non secondo un ordine simile a quello che è l’esito della Giostra. Sarà infatti il cavaliere col miglior tempo assoluto a percorso netto che deciderà per primo da che posizione entrare in pista in occasione della prima tornata della Quintana. Non più, quindi, una scelta affidata al caso con l’estrazione in piazza della Repubblica, ma una precisa scelta tattica affidata al cavaliere. Dopo il primo a scalare toccherà agli altri. Solo l’ultimo, ovviamente, non potrà scegliere la posizione di partenza alla prima tornata.

LA GIURIA

Al termine delle prove sarà stilata dalla giuria una classifica sulla base della migliore tornata di ogni rione. In base alla classifica il presidente della giuria convocherà i priori, seguendo l’ordine di classifica dal 1° al 10°, i quali potranno scegliere i posti liberi nell’ordine di partenza per la Giostra di sabato 17. Stasera, inoltre, si valuteranno le scelte tecniche e tattiche dei rioni e dei loro binomi.

Nell’elenco ufficiale dei cavalli previsti stasera in prova mancano “big” tipo Guitto (Cassero). Si tratta di una scelta tecnica, peraltro comune a più rioni, che si bassa sulla non necessità di testare un destriero che conosce la pista e le cui capacità sono già note lasciando spazio ad altri cavalli da portare in pista. Quella di stasera sarà l’ultima occasione che i binomi dei 10 Rioni avranno per rifinire la preparazione in vista della Quintana. Come sempre i cavalieri avranno a disposizione 3 giri ciascuno.

L’ORDINE

Ecco, invece, l’ordine di partenza di questa sera estratto a sorte durante la “Cena Grande” e i cavalli che scenderanno in campo Cassero, cavaliere Luca Innocenzi cavalli Atheos, Altrimenti e Easy Secret; Contrastanga, Daniele Scarponi, Temesvar e Cute Babies ; Badia, Lorenzo Melosso, Field Over the Sea e Texas Cactus; Pugilli, Nicholas Lionetti, Lady lilly e Run to Me; Spada, Tommaso Finestra cavalli Romantic Walk, Gold Strategy e Doriano; Ammanniti, Mattia Zannori, Dragonfly Star, Celamonti e Seurat; Morlupo Alessandro Candelori, Lo Zingaro, Palais D’Elysee e Franceschina; La Mora, Luca Morosini, Caccia alla Volpe e Youaremyboy; Croce Bianca, Pierluigi Chicchini, Sopran Headley e Puck di Breme; Giotti Massimo Gubbini, Un Uomo Felice e Daytona Man.

IL GAREGGIARE

Parte domani il “Gareggiare dei Convivi”. I dieci rioni, cinque a giugno e cinque a settembre, si sfideranno, nuovamente, nel banchetto barocco. Il tema su cui dovranno cimentarsi gli chef per questa edizione saranno gli “animali da cortile”, ovviamente, declinati nelle ricette del 600’. Ad aprire la competizione sarà il rione Pugilli che allestirà il proprio banchetto nel chiostro della chiesa di San Giacomo. Gli altri rioni che si sfideranno nell’edizione di giugno sono lo Spada martedì, il Giotti mercoledì, il Badia lunedì 12 e La Mora martedì 13.