«Giornalisti tra la gente» a Spoleto per parlare dell'informazione che cambia

SPOLETO L’incontro-dibattito organizzato e voluto dall’Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Umbria in collaborazione con DigiPass Umbria, arriva a Spoleto dopo il primo incontro di Narni a giugno. L’obiettivo è strutturare un incontro partecipato, proficuo e costruttivo sul tema dell'informazione ai tempi dei social e del web. Il tema, più che attuale, coinvolge non solo gli addetti ai lavori, i giornalisti, ma anche i lettori, i telespettatori, i radiascoltatori e chi naviga online: parliamo infatti dell’informazione che cambia insieme alle consuetudini della comunicazione nell’era dei social network e di internet, ed insieme, del ruolo dei giornalisti. Il titolo dell’incontro, non a caso, è «Giornalisti tra la gente»; durante l’evento, gratuito ed aperto a tutti, giornalisti e non dialogheranno in un confronto senza i filtri della politica, dell’ideologia, dei ruoli. L’appuntamento è fissato a Spoleto per il 20 settembre alle ore 21 presso il DigiPass in via Antonio Bussetii 28. Sarà presente il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Roberto Conticelli.