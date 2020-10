Linux Day Orvieto 2020, seminari e interventi per aziende, scuole e cittadini: edizione tutta on line

Sarà una edizione completamente fruibile on line quella orvietana del Linux Day, giornata da anni dedicata al software libero, che l'associazione Orvieto Linux User Group, organizza per venerdì 23 ottobre.

Giornata dedicata all'informatica libera, al sistema operativo Linux ed al software opensource, il Linux Day Orvieto è un evento libero e gratuito che ha lo scopo di diffondere ed informare la cittadinanza sulla cultura informatica libera nei suoi aspetti tecnici, legali e sociali. L'iniziativa è stata organizzata grazie alla preziosa collaborazione di Ergonet Web Hosting, di Engineering Ingegneria Informatica e dell'Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto.



Questo anno, eccezionalmente dopo 15 anni di eventi al pubblico e considerata la difficile situazione sanitaria che si sta affrontando, l'evento verrà trasmesso interamente online sulla pagina https://linuxday.orvietolinux.it .



L’edizione 2020 - spiegano gli organizzatori - affronta numerose tematiche, tra cui la formazione a distanza nella didattica, i vantaggi dell'adozione del software libero, la sicurezza informatica, la ricerca consapevole delle informazioni sulla rete, il deep learning, la modellazione in 3D con software libero, le suite per l'ufficio opensource ed anche un approfondimento sulla musica in formato libero e fruibile da chiunque.



L'evento da questo anno verrà trasmesso interamente in un'unica giornata, a partire dalle ore 9 di venerdì 23 ottobre con dei seminari formativi tenuti da esperti, alcuni dei quali di fama nazionale.

Durante tutta la durata dell'iniziativa sarà possibile interagire con i relatori inviando delle domande all'indirizzo mail: linuxday@orvietolinux.it . Tutti i video trasmessi saranno poi disponibili per sempre sia sul sito dell'associazione, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.



Questo il programma del Linux Days 2020 di venerdì 23 ottobre con il dettaglio sui seminari per aziende, scuole e cittadini.



Mattina dalle ore 9.15 alle 13.30

09.15 – Presentazione del Linux Day 2019 – a cura di Elena Sassara, Orvieto Linux User Group

09.20 - Software liberi per giornalisti: perché sceglierli, per cosa utilizzarli, a cura di Sonia Montegiove

09.45 – Vantaggi a lungo termine dell’utilizzo dell’open source nella scuola, a cura di Fabio Assenzio

10.15 – OBS Studio + OpenBoard aiutano la Didattica a Distanza (o integrata), a cura di Giuseppe De Ninno

10.45 – Analisi di una email: identifichiamo una minaccia, a cura di Andrea Draghetti

11.15 - Educazione Civica nelle scuole (Legge 92 del 2019), asse della cittadinanza digitale. Una concreta opportunità per la diffusione della cultura Floss, a cura di Emilio Ugo Giuffrida

11.45 - Come informarsi sul Web in maniera consapevole, a cura di Elena Sassara

12.15 - Blender 3D un fallimento di successo, a cura di Alessandro Gialletti

Dopo una breve pausa pranzo i talk proseguiranno anche nel pomeriggio dalle ore 14.15 alle 17.30

14.15 - LibreOffice Community & TheDocumentFoundation Membership: come entrarci, a cura di Gabriele Ponzo

14.45 - Modelli Generativi per la sintesi molecolare con PyTorch, a cura di Leonardo Picchiami

15.15 - Sottosistema Windows per Linux (WSL); ovvero come installare ed eseguire la Bash di Ubuntu su Windows 10, a cura di Emilio Ugo Giuffrida

15.45 - Come sviluppare il sito web di Istituto con un Cms – l’open source permette alle scuole di gestire in autonomia la comunicazione pubblica, a cura di Giuseppe De Ninno

16.15 - Calc: il foglio elettronico per tutti, a cura di Meri Ripalvella

16.45 - MuseScore: scrivere musica con l’opensource, a cura di Vittorio Tarparelli

Per tutte le informazioni ed il programma nel dettaglio:

https://linuxday.orvietolinux.it - www.orvietolinux.it - info@orvietolinux.it

Facebook: https://www.facebook.com/orvietolinux

YouTube: https://www.youtube.com/c/OrvietoLUGlinux

