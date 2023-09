"Legami al buio", al Al DigiPass di Orvieto Bruna Manzoni presenta il suo romanzo

Martedì 12 Settembre 2023, 16:48







Si intitola “Legami al buio”, il primo romanzo di Bruna Manzoni, edito da Bertoni, che viene presentato giovedì 14 settembre alle 17:30, presso la Sala Digipass della Nuova Biblioteca “Luigi Fumi” di Orvieto, da Fidapa Bpw Italy di Orvieto e Cittaslow International, con il patrocinio del Comune di Orvieto.

Tanti i temi che l’autrice affronta, da quello delle cosiddette famiglie allargate, la destabilizzazione che segue la nascita di una sorella, i rapporti difficili tra un figlio, il padre e la sua nuova compagna, i bulli, il rapporto salvifico con una nonna un po’ alternativa; tutto questo fluisce sotto gli occhi del lettore attraverso una prosa nitida e accurata ed una efficace caratterizzazione psicologica.

La conduzione dell’evento è affidata al giornalista e scrittore Guido Barlozzetti, con lui, oltre all’autrice, Francesca Compagnucci, presidente Fidapa di Orvieto, Laura Cicognolo, past president, e Patrizia Patrizi, comunicatrice e autrice del libro "Donne, storie di confine e oltre". Parteciperanno l’editore Jean-Luc Bertoni, la giornalista Rita Boini e la fotografa Elena Volterrani. Alle 19:30 seguirà un aperitivo presso il Giardino dei lettori. La serata si concluderà presso il ristorante dell’Hotel Gialletti dove verrà offerta una cena “etnica” a buffet sul tema “I colori (e sapori) del mondo”. Nel corso della cena si esibirà il “Duo light” di Silvia Cerquaglia e Antonio Sbardella.

"Questo evento ha un significato particolare per la presidente Compagnucci – spiegano dalla Fidapa Orvieto – in quanto cade alla fine del suo mandato, un biennio caratterizzato da tante iniziative culturali e sociali. È quanto mai significativo concludere un ciclo di esperienze associative con la presentazione di un libro, perché mette l’accento sull’importanza della lettura come strumento di crescita, grazie al quale si costruisce un mondo migliore all’insegna delle libertà, si affina lo spirito critico e si concretizzano i valori. Come diceva Virginia Woolf, il Paradiso è un luogo dove leggere continuamente, senza fine. L’idea della cena etnica è nata dalla constatazione della internazionalità della sezione Fidapa di Orvieto, che vanta amiche provenienti dalla Germania, dalla Svezia, dalla Polonia dalla Svizzera e dall’Algeria. Una vera risorsa che vogliamo sperimentare anche a tavola".